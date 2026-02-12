В нынешнем году на выполнение задач нацпроектов в Кузбассе планируется направить 26,5 миллиардов рублей, из которых 14,3 миллиарда будет выделено федеральным центром, остальное — региональной казной. Это позволит Кузбассу принять участие в 44 региональных проектах, которые реализуются в рамках 12 национальных проектов. Среди этих инициатив будут и две новых — региональные проекты «Человек труда» и «Развитие общественного транспорта».

«Наша ключевая задача — обеспечить превращение системных мер, заложенных в нацпроектах и наших региональных программах, в конкретные улучшения в жизни людей. А для этого важно соблюсти все сроки закупочных процедур, чтобы, в идеале, ни один рубль нам в конце года не пришлось возвращать в федеральный бюджет. Не менее важно обеспечить безукоризненное качество выполнения всех запланированных строительных и ремонтных работ. Намерен сам в постоянном режиме отслеживать ход реализации нацпроектов, и от вас ожидаю того же», — акцентировал внимание Илья Середюк.

Довольно серьезную поддержку получит система жилищно-коммунального хозяйства. В частности, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется провести реконструкцию тепловой сети и канализации в п. Загорском, построить модульную станцию воды в Гурьевске и провести капремонт магистрального водопровода к городу от Малосалаирского водозабора.

Что касается дорожного хозяйства, то в планах привести в нормативное состояние 77 км автодорог, завершить ремонт моста «Кузбасский» в Кемерове и отремонтировать тоннель в Новоильинском районе Новокузнецка.

Одна из важнейших задач в социальной сфере – модернизация первичного звена здравоохранения. Для медучреждений планируется приобрести два передвижных модульных комплекса, 26 единиц оборудования, 66 автомобилей. Кроме того, в поселениях области будут установлены и запущены в эксплуатацию шесть новых модульных зданий медицинского назначения.

Что касается образования, то главное здесь – оснащение современным учебным оборудованием девяти школ, а также кабинетов для преподавания музыки, ИЗО и физики в 596 образовательных организациях.

В рамках реализации регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» планируется завершить капремонт театра для детей и молодежи в областной столице и продолжить ремонт ДК «Юбилейный» в Мысках. Кроме того, в регионе появятся восемь детских культурно-просветительских центров при учреждениях культуры, и одна новая модельная библиотека.

Фото: Администрация правительства Кузбасса