Кузбасских волонтеров приглашают к участию в проекте Комитета семей воинов Отечества под названием «Академия КСВО РФ». В проекте могут принять участие команды, которые оказывают поддержку участникам специальной военной операции и их семьям.

Все участники пройдут специализированное обучение у федеральных экспертов по одному из трех направлений: «Высшая школа руководителей», «Медиа» и «Социальное проектирование». По результатам конкурсного отбора 50 самых сильных команд из разных регионов России будут приглашены на очное обучение. Образовательный курс пройдет с 30 марта по 3 апреля в Судаке, Республика Крым.

Каждая команда может подать заявку, в которой изложит свой опыт и проект, запланированный к реализации или расширению до конца 2026 года. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте.