«Подорожник» всё? Таким вопросом задались кузбассовцы после массовых публикаций в СМИ о закрытии легендарной сети. С заместителем директора «Кофейня Подорожник» пообщался Владислав Буянов. Как создавалась компания и что с ней действительно происходит сейчас – узнаете в следующем материале.

В свои студенческие годы Татьяна и Владимир Фомины начинают готовить горячие бутерброды, но не на продажу, а просто для себя и друзей. Продукт получает крайне положительные отзывы и наталкивает пару на мысль об открытии своей точки быстрого питания. Так в 1995 году, на площади Волкова, появляется первый павильон – стартовая точка впоследствии крупного бизнеса.

Компания развивалась, новые точки открывались, а за «Подорожником» укреплялось звание любимой местными сети фастфуда. Но продлилось это не навсегда.

А 10 февраля СМИ Кузбасса взорвались сенсацией о якобы закрытии сети «Подорожник» во всех городах присутствия. Информация быстро разлетелась по интернету, но так ли всё было на самом деле?

С будущим сети всё остаётся не так однозначно, но прогноз, по всей видимости, положительный.

Автор: Буянов Владислав