В Юрге будет сохранена 100% льгота на оплату детских садов для военнослужащих. Об этом заявил губернатор Илья Середюк после встречи с главой города Сергеем Фоминым, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Об отмене этой льготы глава региона узнал во время посещения госпиталя в Юрге от военнослужащих, проходящих там лечение.

«Считаю, что в отношении семей военнослужащих такие решения приниматься не должны. Юрга — город с сильными военными традициями. Поддержка семей защитников здесь должна быть безусловной. Сегодня региону приходится оптимизировать ряд расходов. Но несмотря на это поддержим Юргу финансово, чтобы льгота действовала в полном объеме», — сказал Илья Середюк.

На встрече с Фоминым было решено, что городская администрация при поддержке правительства Кемеровской области в скором времени восстановит льготное обеспечение.