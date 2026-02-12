На календаре еще февраль, а к приходу весны начали готовиться заранее. В Кузбассе устраняют неполадки, связанные с изменением погодных условий. Как готовятся к паводкам и успевают устранять последствия непогоды — смотрите в сюжете наших коллег.

При свечах и в темноте — так несколько часов жили киселевчане. На улице Верхне-Заводской и Краснобродской произошел сбой в электроснабжении. Специалисты оперативно выехали на место, локализовали повреждение, временно переключив нагрузку на резервные линии. И начали ремонтные работы. Спустя несколько часов жители уже без перебоев смотрели телевизор.

Электричество в Киселёвске восстановили, пора взяться за подготовку к паводкам. Спецслужбы Калтана очищают от снежных наносов крыжи и дворы многоквартирных домов.

Еще больше снега есть, на пока спящей реке — Кондома. На лед вышли сотрудники Управления по защите населения. Бур в их руках сантиметр за сантиметром прорезал дорогу до воды.

Сейчас спецслужбы проверяют все территории, чтобы снизить риск возможного подтопления домов.

Автор: Марина Киселева