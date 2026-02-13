День памяти воинов-интернационалистов ежегодно отмечается 15 февраля. В ближайшее воскресенье в Кемерове ветераны-афганцы, чиновники и общественники возложат цветы к мемориалу воинам-кузбассовцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах. Память погибших почтут минутой молчания. Также 15 февраля в Центральном районе Новокузнецка горожане принесут к мемориалу «Черный тюльпан» самодельные красные цветы, символизирующие уважение к павшим в Афганистане воинам.



В муниципалитетах Кузбасса в преддверии памятной даты проходят уроки мужества и встречи с ветеранами-афганцами. А в Юрге провели историко-краеведческую экскурсии «Души, опаленные Афганистаном», в ходе которой посетители музея увидели узнали о 26 земляках-афганцах и увидели личные вещи солдат.



