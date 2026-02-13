Светлана Анатольевна, что изменилось с 1 января 2026 года в части налога на добавленную стоимость?

– Основная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) увеличена с 20 до 22 %. При этом сохранилась пониженная ставка НДС в размере 10% на социально значимые товары (продукты, лекарства, детские товары), перечень которых предусмотрен п.2 ст.164 НК РФ.

Круг налогоплательщиков НДС ежегодно расширяется, кто должен платить НДС с 2026 года?

– С 1 января должны уплачивать НДС налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), чьи доходы за прошлый год превысили 20 млн. руб. При этом введено поэтапное уменьшение порога по доходам за предыдущий и текущий год для уплаты НДС при применении упрощенной системы – 15 млн руб. за 2026 год, 10 млн. руб. за 2027 год и последующие годы.

Что делать, если общий доход налогоплательщика по упрощенной системе превысил установленный для НДС порог?

– Предприниматели на УСН теперь должны выбрать, как платить НДС: 22% – с правом на налоговые вычеты. Либо 5% или 7% (зависит от дохода – первая ставка до 250 млн рублей, вторая – до 450 млн рублей ) – без права на вычеты.

Может ли организация на общей системе НДС (22%) получать вычет по НДС, если они купили товар у поставщика на «упрощенке» со спецставками 5% или 7%?

Да, может. По всем выставленным, налогоплательщиком УСН, применяющим пониженные ставки НДС, счетам-фактурам (со ставками 5, 7, 10, 22 %) покупатель может заявить к вычету «входной» НДС при соблюдении условий, установленных п. 2 ст. 171 и п. 1 ст. 172 НК РФ. Ограничений нет.

Как правильно рассчитывать совокупный доход для исчисления НДС налогоплательщикам, совмещающим упрощенную и патентную системы?

Необходимо учитывать, что при одновременном применении предельная величина доходов учитывается по обоим спецрежимам.

При этом в доходах не учитываются: субсидии, признаваемые при безвозмездной передаче в государственную или муниципальную собственность имущества, а также положительные курсовые разницы, предусмотрены п. 11 ч. 2 ст. 250 Налогового кодекса.

Что изменилось в части налога, уплачиваемого по упрощенной системе налогообложения?

На 2026 год Минэкономразвития установил коэффициент-дефлятор для УСН – 1,090. В связи с этим порог по доходам для применения данного спецрежима в 2026 году увеличился с 450 млн руб. до 490,5 млн. руб. Лимит балансовой стоимости основных средств для применения УСН в 2026 году составит 218 млн рублей, тогда как ранее он был 200 млн рублей.

Для налогоплательщиков на «упрощенке» перечень расходов, принимаемых в расчет при исчислении налога, с 2026 года стал открытым. Налогоплательщики вправе учитывать в расходах затраты экономически обоснованные, документально подтвержденные, направленные на получение дохода.

Что с 2026 года изменилось для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения?

С 2026 года постепенно снижается порог доходов индивидуальных предпринимателей от деятельности на ПСН, при превышении которого они утрачивают право на применение этого спецрежима.

Если ранее порог составлял 60 млн руб., то теперь ИП утрачивает право на применение патентной системы налогообложения с начала налогового периода, приходящегося на 2026 год, если его доходы за прошлый год или в течение нынешнего года превысят 20 млн руб.; с начала налогового периода, приходящегося на 2027 год, если его доходы за 2026 год или в течение 2027 года превысят 15 млн. руб.; с начала налогового периода, приходящегося на 2028 год и в последующие годы, если за предшествующий год или в течение текущего года его доходы превысят 10 млн руб.