Центральная гонка «Лыжни России» в Кузбассе состоялась в Кемерове. Больше тысячи участников пробежали разные дистанции – 1 км, 5 км и 10 км. На старт также вышли почетные гости – мастер спорта России международного класса по санному спорту Степан Федоров, член сборной России по лыжным гонкам Иван Анисимов и участница первенства мира лыжница Жанна Меньшова.

Более тысячи любителей здорового образа жизни приняли участие в гонке в Прокопьевске, где состоялся отдельный «Забег отличников». В Кемеровском муниципальном округе многие лыжники бежали в одежде с элементами народных костюмов в честь стартовавшего в России Года единства народов России.

Фото: пресс-служба АПК