Начался региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая практика гражданских инициатив», который направлен на поддержку инициатив жителей Кузбасса и их активное участие в работе органов территориального общественного самоуправления (ТОС).

«Проекты, которые реализуют активисты территориального общественного самоуправления, меняют жизнь в муниципалитетах. Они направлены на поддержку наших героев спецоперации, развитие туризма и культуры, создание новых детских и спортивных площадок, благоустройство парков и скверов и другие инициативы. Чем больше таких проектов, тем лучше становится Кузбасс», — сказал губернатор Илья Середюк.

В рамках конкурса могут быть представлены уже реализованные проекты в различных номинациях: «Благоустройство и комфортная среда», «Экология», «Здоровый образ жизни, физическая культура и спорт», «Местные художественные промыслы, культурные инициативы и развитие туризма», «Социальная поддержка населения и участников специальной военной операции и их семей», «Межпоколенческие связи и патриотическое воспитание», «Лучший председатель ТОС», «Лучший староста сельского населенного пункта».

Прием заявок продолжается до 1 марта, и за дополнительной информацией можно обратиться в администрации своих муниципалитетов. Победители регионального этапа будут представлять Кузбасс на общероссийском уровне.

В 2025 году ТОСы со всех муниципалитетов Кузбасса подали 99 заявок на региональный этап конкурса, из которых 33 прошли на федеральный этап. Среди победителей в номинации «Экология» оказался проект ТОС «Сосновское» из Новокузнецкого муниципального округа, посвященный благоустройству родников.