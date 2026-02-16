Матч 25-го тура Суперлиги, проходивший в Сургуте, начался для «Кузбасса» тяжело. Кемеровчане попали под мощные подачи Слави Костадинова и сами ошиблись несколько раз. Первый сет остался за «Газпромом-Югрой» (25:17). Уже во второй партии подопечные Сергея Троцкого дали понять, что легкой прогулкой этот матч для югорчан не будет. Хозяева площадки забрали игровой отрезок с превеликим трудом (29:27). А в третьем сете «Кузбасс» включился по-настоящему. Уступая со счетом 13:18, гости смогли переломить ход поединка и выиграли партию (25:27). Кемеровчане продолжили в том же духе, взяв четвертый сет (25:21) и переведя встречу на тай-брейк. Но в решающей партии сыграл фактор убийственных подач Костадинова, терроризировавшего игроков «Кузбасса» весь матч. «Кузбасс» уступил в пятой партии (11:15) и потерпел поражение со счетом 2:3.

«По всему матчу, особенно в пятом сете, сказалось то, что мы свои доигровочные мячи не смогли реализовать, которые должны были забить со 100-процентным результатом. Но не получилось. Мы показали, что могли вернуться, и вернулись в игру в третьем и четвертом сетах. В пятом в принципе равная борьба была. Но у соперника Слави решал очень многое, сургутяне на его подаче делали отрыв. Его подачи можно принимать, если мяч летит в тело. Все, что в стороне, уже тяжело», – сказал после игры главный тренер «Кузбасса» Сергей Троцкий.

«Кузбасс» смог набрать одно очко, но остался на 14-й строчке в турнирной таблице. Следующий матч кемеровчане проведут дома против «Белогорья», эта встреча состоится 20 февраля.

Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Кузбасс» (Кемерово)