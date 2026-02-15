В 25-м туре российской Суперлиги противостоять «Кузбассу» будет соперник, который регулярно побеждает команды из нижней части турнирной таблицы. В 2026 году сургутянами были повержены «Ярославич», «Динамо-Урал», «Оренбуржье». В активе Рафаэля Хабибуллина есть также успехи в матчах с вышестоящими «Енисеем» и «Белогорьем». Клуб из Ханты-Мансийского автономного округа находится на 10-й строчке, но место в плей-офф себе еще не гарантировал.

«Кузбасс» после хорошего отрезка с тремя победами в четырех встречах был по всем статьям бит в прошлом туре уфимским «Динамо-Уралом» (0:3). «Кузбасс» находится на 14-й строчке с отставанием от зоны плей-офф в 4 очка. Учитывая, что среди оставшихся пяти матчей регулярного чемпионата «Кузбасс» ждут игры с «Белогорьем» и питерским «Зенитом», команде Сергея Троцкого нельзя терять очки в матчах с оппонентами калибра «Газпрома-Югры». Ситуация осложняет тот факт, что кемеровчане сыграли на одну встречу больше, чем конкуренты.

Встреча предельного мотивированных соперников пройдет сегодня в Сургуте. Начнется матч между «Газпромом-Югрой» и «Кузбассом» в 21 час по кемеровскому времени.

Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Кузбасс» (Кемерово)