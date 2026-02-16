В Кузбассе жителя областной столицы лишили российского гражданства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Причиной для изъятия российского паспорта у кемеровчанина стали действия, угрожающие безопасности России.

– В ходе проверки, проведенной сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области, было установлено, что горожанин распространял в иностранных СМИ, а также в социальных сетях и мессенджерах этнических диаспор материалы, дискредитирующие действия представителей органов власти, их публичные оскорбления, а также высказывал намерения оказания содействия иностранному государству, направленного против безопасности Российской Федерации, – уточнили в полиции Кузбасса.

По закону «О гражданстве Российской Федерации» сотрудники УФСБ России по Кемеровской области вынесли заключение о наличии оснований для прекращения гражданства России.

В течение 15 дней теперь уже бывший россиянин должен выехать за пределы страны.