С 16 марта в регионе закроются 4 зала приема и обслуживания налогоплательщиков: два – в Новокузнецке (улица Ленина, 62 и проспект Бардина, 14), по одному – в Мариинске (улица Советская, 1) и Белове (переулок Бородина, 28 А).

Так, налогоплательщиков из Мариинска будут обслуживать в Ленинске-Кузнецком, Анжеро-Судженске, Юрге и пгт. Промышленная. Новокузнечан, относящиеся к ИФФНС по Центральному району, ждут в зале приема на улице Кутузова, 35. Прикрепленные к Межрайонной инспекции №11 налогоплательщики смогут обращаться в офисы в Новокузнецке (улица Грдины, 21), Прокопьевске (улица Ноградская, 21) и Междуреченске (улица Гончаренко, 4).

В областном Управлении ФНС заверили, что закрытие офисов не скажется на доступности получения налоговых госуслуг.

Ознакомиться подробно с режимом работы залов приема и обслуживания можно в разделе «Контакты» официального сайта ФНС России.

В УФНС по Кузбассу напомнили, что налогоплательщики могут воспользоваться электронными сервисами или получить услуги в отделах «Мои документы» ГАУ «УМФЦ Кузбасса».