Кузбассовцам, которые выполняют боевые задачи в зоне спецоперации, к 23 февраля должны доставить гуманитарную помощь из родного региона. Сбором занимались волонтеры Ленинск-Кузнецкого и Яйского округов. В последнем в рамках патриотической акции «Все для героя», которую организовало местное отделение Движения Первых совместно с волонтерским отрядом «Радуга добра», подготовили 92 комплекта сухого «армейского душа», 150 марлевых повязок и 15 памятных оберегов для военнослужащих. А учащиеся школ №1 и №3 плетут тактические браслеты из паракорда, известные как «браслеты жизни», а также делают блиндажные свечи. Все это вместе отправят в зону СВО 20 февраля.

А жители Ленинск-Кузнецкого округа, в том числе предприниматели, работники образовательных организаций, учреждений культуры и спорта, а также прихожане храмов и мечети, уже отправили в Донецк 17 тонн груза: два автомобиля, мотобайк, рации, электростанции, бензиновые и дизельные генераторы, бензопилы, автономные отопители, инструменты и прочее.

В пгт Тяжин отделение филиала фонда «Защитники Отечества» совместно с центром социального обслуживания «Во благо» организовали мастер-класс, в ходе которого дети из семей участников СВО изготовили сувениры для ветеранов – значки и поздравительные магнитики к 23 февраля.