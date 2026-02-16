В 2026 году приоритетами государственной политики в сфере образования останутся доступность яслей, повышение качества школьного обучения и развитие среднего профессионального образования. Эти направления обозначены на совещании по итогам 2025 года и планам на 2026-й под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко с участием глав регионов и профильных ведомств.

Говоря о развитии школьной системы, Дмитрий Чернышенко отметил:

«В 2025 году введены в эксплуатацию 80 школ, капитально отремонтированы почти 1,6 тыс. Новые объекты должны соответствовать современным требованиям доступности и цифровой оснащенности. При этом приоритетная задача – повышение качества образования».

Системные изменения продолжаются в сфере СПО, где обучаются около 4 млн студентов. Расширяется доступность профобразования, в том числе для девятиклассников, не сдавших экзамены. Проект «Профессионалитет» уже реализуется в 86 регионах и к концу 2026 года охватит все субъекты РФ.

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что показатели национальных проектов в сфере образования достигнуты, а уровень кассового исполнения составил 99,6%. В числе регионов с полным кассовым исполнением отметили Кузбасс, что подтверждает высокую эффективность реализации образовательных программ.

В 2026 году Кузбасс сосредоточится на практических задачах развития системы образования. Для выпускников 9-х классов, не сдавших ОГЭ, продолжится реализация регионального проекта «Вместе в профессию», который помогает выстраивать образовательные маршруты и получать рабочие специальности с участием образовательных организаций и предприятий.

Продолжится развитие проекта «Профессионалитет»: в регионе действуют 12 отраслевых кластеров, а в 2026 году планируется открыть ещё один — в сфере информационных технологий на базе Профессионального колледжа Новокузнецка имени Кучерявенко Т.А.

Поддержка талантливой молодёжи будет расширяться в рамках проекта «Лига отличников Кузбасса», предусматривающего транспортные льготы и партнёрские бонусы для школьников и студентов.

Также запланированы инфраструктурные проекты: капитальный ремонт пищеблока лагеря «Совёнок» в Киселёвске, реконструкция одной школы, строительство четырех новых школ, также капитальный ремонт образовательных организаций.

Комплексная работа направлена на повышение доступности и качества образования и создание условий для профессиональной самореализации молодёжи региона.