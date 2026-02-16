Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил о проведении нескольких выездных приемов участников СВО. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

– Такой формат позволяет собирать в одном месте всех профильных специалистов и оперативно решать вопросы наших героев и их родных. Участвовал в работе межведомственной комиссии лично, общался с бойцами, брал вопросы на контроль, по некоторым из них приезжал и проверял, как выполнили, — написал Середюк.

В ближайшее время приемы пройдут в территориях:

18 марта — Белово;

24 апреля — Прокопьевск;

29 мая — Анжеро-Судженск;

19 июня — Новокузнецк.

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка.