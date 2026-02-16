Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил о проведении нескольких выездных приемов участников СВО. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
– Такой формат позволяет собирать в одном месте всех профильных специалистов и оперативно решать вопросы наших героев и их родных. Участвовал в работе межведомственной комиссии лично, общался с бойцами, брал вопросы на контроль, по некоторым из них приезжал и проверял, как выполнили, — написал Середюк.
В ближайшее время приемы пройдут в территориях:
- 18 марта — Белово;
- 24 апреля — Прокопьевск;
- 29 мая — Анжеро-Судженск;
- 19 июня — Новокузнецк.
Фото: телеграм-канал Ильи Середюка.