Онлайн-платформа «Креативнаяиндустрия42» объединяет дизайнеров, модельеров, художников, фотографов, видеографов, блогеров и креативных предпринимателей. Она была создана в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Чтобы начать использовать платформу для продвижения своего бизнеса, необходимо пройти простую процедуру регистрации. Специалисты центра «Мой бизнес» в Кузбассе тщательно проверят предоставленные данные и корректность заполнения анкеты, после чего карточка предпринимателя будет размещена на портале.

«Креативнаяиндустрия42» предоставляет предпринимателям возможность находить заказчиков и участвовать в отраслевых мероприятиях, а также заводить новые деловые контакты и рассказывать о своих достижениях региону. Для жителей Кузбасса эта платформа станет источником информации о секторе креативной экономики региона и позволит найти исполнителей для конкретных задач.

Документы можно подать онлайн, предоставив сканы с обязательным согласием на обработку персональных данных, подписанным электронной цифровой подписью (ЭЦП), или лично в офис Госфонда поддержки предпринимательства Кузбасса по адресу: г. Кемерово, ул. Красная, 4. Полную информацию можно найти на официальном сайте фонда в разделе «Реестр креативных индустрий».

Кузбасские предприниматели могут использовать брендбук «Кемеровская роспись» для оформления своей продукции. Эта техника, возникшая в конце 1970-х годов в Кузбассе, находилась под угрозой исчезновения из-за уменьшения числа мастеров, владеющих её секретами. Благодаря современным механизмам поддержки креативного бизнеса, «Кемеровская роспись» вновь стала активно использоваться, превратившись в эффективный инструмент для визуальной презентации продукции местных производителей.