За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу президент России Владимир Путин наградил Орденом «За доблестный труд» Алексея Болбаса, машиниста экскаватора «Шахты Беловская», а медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили Сергей Зайцев, подземный электрослесарь шахты имени С.М. Кирова акционерного общества «СУЭК-Кузбасс», Сергей Коновалов, электросварщик ручной сварки ООО «СИБ – ДАМЕЛЬ», Сергей Леонтьев, машинист бульдозера ООО «Шахта №12», Игорь Лузанов, энергетик АО «Черниговец», Александр Супрун, машинист погрузочной машины ООО «Шахта №12», Юрий Фагин, водитель автомобиля АО разреза «Шестаки», и Ольга Фисенко, старший горный диспетчер производственной службы шахты имени С.Д. Тихова ООО «ММК-УГОЛЬ».

Кроме того, по Указу главы государства за заслуги в области угольной промышленности и многолетнюю добросовестную работу почетного звания «Заслуженный шахтер Российской Федерации» удостоились:

Константин Архипов, подземный электрослесарь спецналадки АО «СУЭК-Кузбасс»,

Александр Гартунг, электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования ООО «Шахта «Усковская»,

Василий Дронов, горный диспетчер шахтоуправления Талдинское-Западное АО «СУЭК-Кузбасс»,

Виктор Жарков, горный мастер подземный шахты имени В.И. Ленина ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс»,

Константин Зинкевич, подземный проходчик АО «Угольная компания «Сила Сибири»,

Евгений Коновалов, машинист экскаватора ООО «Разрез Пермяковский»,

Икрамжан Мухамедов, начальник участка в подземных условиях ПАО «Распадская»,

Сергей Полоеаев, помощник машиниста буровой установки АО «Разрез Распадский»,

Константин Рахимов, заведующий горными работами производственной службы «Шахта «Южная» (филиала АО «Черниговец»),

Александр Родуман, машинист горных выемочных машин АО «Шахта «Большевик»,

Сергей Филатов, машинист экскаватора разреза «Ольжерасский» ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс»,

Юрий Хахалин, горный мастер подземный шахты имени 7 Ноября Новая АО «СУЭК-Кузбасс»,

За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени по указу президента наградили также Андрея Золотарева, слесаря по обслуживанию и ремонту оборудования центральной обогатительной фабрики «Кузбасская» ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс», Евгения Кияева, машиниста горных выемочных машин шахты «Костромовская» ООО «ММК-УГОЛЬ», Степана Мусинова, начальника смены АО «Обогатительная фабрика «Распадская», Сергея Сусликова, слесаря-инструментальщика совместного предприятия ООО «Барзасское товарищество».

Почетную грамоту президента Российской Федерации за заслуги в области здравоохранения получила Татьяна Арсентьева, врач Промышленновской районной больницы. А главной медицинской сестре Кузбасской клинической психиатрической больницы Тамаре Гореловой Владимир Путин объявил благодарность.