Отныне соцконтракт на сумму до 350 тысяч рублей на открытие своего дела, обучение или повышение квалификации могут получить ветераны спецоперации с доходом выше прожиточного минимума

«В прошлом году с помощью соцконтракта 107 кузбасских ветеранов и их близких прошли переобучение, стали предпринимателями или завели свое хозяйство», – отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

К примеру, вернувшийся с СВО таштаголец Дмитрий Косливцев на средства соцконтракта начал обустраивать летнюю турбазу. Глава региона отметил, что в этом году заявки на получение соцконтракта подали уже 25 вернувшихся со спецоперации ветеранов.

Фото: Илья Середюк/Telegram