Строители Музейно-театрального комплекса завершили один из самых трудоемких этапов. Они смонтировали каркас кровли атриума, который соединит филиалы Мариинского театра, Русского музея и Кузбасский центр искусств. Сейчас рабочие переходят к укладке кровли на той части, которая пока остается под открытым небом.

«Как только закроем контур полностью, темп внутренних работ станет еще выше. Объект сложный, поэтому уделяю личное внимание деталям на каждом этапе», – подчеркнул в ходе строительного штаба глава региона Илья Середюк.

Готовность комплекса составляет 72%, завершено возведение основных конструкций. В здании будущего филиала Русского музея и в Кузбасском центре искусств полностью построили коробку, там заканчивают монтаж инженерных коммуникаций и занимаются фасадом. Кроме того, смонтировали каркас Театра оперы и балета и провели монолитные работы на объекте. Строители трудятся над многослойным фасадом с витражами, утепляют стены, возводят перегородки, наносят штукатурку и прокладывают инженерные сети.

Фото: пресс-служба АПК