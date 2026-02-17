Участникам программы «СВОи Герои. КуZбасс» в рамках третьего образовательного модуля прочитали лекции по социальной поддержке, по экологии и по организации документального обеспечения. Министр труда и социальной защиты Кузбасса Наталья Чайка рассказала им о реализации в регионе нацпроекта «Семья», а также о том, какую поддержку получают семьи с детьми, пожилые и инвалиды. С особенностями документооборота в органах государственной власти региона их познакомила начальник департамента документационного обеспечения Полина Кугуракова. А начальник отдела Минцифры Кузбасса Елена Коваль продемонстрировала влияние искусственного интеллекта на многие профессиональные сферы.

Кроме того, с участниками программы пообщались заместитель министра природных ресурсов и экологии Кузбасса Роман Соленцов и начальник управления губернатора по профилактике коррупции Павел Федотов.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, третий модуль, посвященный региональному и муниципальному управлению, завершается 19 февраля, а вся программа рассчитана до сентября 2026 года. Одним из наставников на межмодульных занятиях является губернатор Кемеровской области Илья Середюк.