В областном министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса напомнили, что придомовая территория является общем имуществом всех собственников. Поэтому каждый имеет право ставить машину там, где есть свободное место. При этом жильцы могут на общем собрании организовать парковочные места, распределить их и даже сдать в аренду.



Чтобы организовать парковку во дворе, необходимо провести общее собрание собственников и набрать не менее двух третей положительных голосов, а также определить порядок. Потом нужно заказать проект и составить смету (самостоятельно или с помощью управляющей компании). Если парковку решили делать за счет зеленых насаждений, то нужно согласовать этот вопрос, как и установку шлагбаума, с администрацией.

В ведомстве подчеркнули, что обустраивать парковку будут на деньги всех собственников, а платежи включат в квитанции за ЖКУ.