Глава МЧС России Александр Куренков и полномочный представитель Президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провели рабочую встречу. Обсуждалась подготовка регионов Сибири к предстоящему весенне-летнему сезону, включая паводковый период. Эксперты прогнозируют, что весеннее половодье в некоторых регионах Сибири в этом году будет более сложным, чем в прошлом. Из-за продолжительных морозов почва промерзла сильнее обычного, что может замедлить впитывание талых вод и привести к подтоплениям.

Подготовка к этим явлениям стала приоритетной задачей для властей Кузбасса. Губернатор Илья Середюк на встрече с заместителем руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Андреем Плешивцевым 9 февраля подчеркнул необходимость оценки состояния гидротехнических сооружений и составления карты возможных подтоплений. С главами муниципальных образований и руководителями профильных ведомств глава региона обсудил меры по безопасному прохождению паводка.

В Новосибирске Анатолий Серышев встретился с заместителем руководителя Федерального казначейства Александром Демидовым. На встрече обсуждались аспекты исполнения федерального бюджета в Сибирском федеральном округе. Было отмечено, что расширенное казначейское сопровождение показывает высокую эффективность. С его помощью в Кемерово возводится Музейный и театрально-образовательный комплекс.

Вчера губернатор Кузбасса Илья Середюк провел выездное совещание по строительству Музейно-театрального комплекса. На данный момент готовность объекта составляет 72%, основные конструкции завершены.

В состав Сибирского культурно-образовательного комплекса в Кемерово уже входят: Филиал Московской государственной академии хореографии с интернатом, Филиал «Сибирский» Центральной музыкальной школы — Академии исполнительского искусства с интернатом, общеобразовательная школа, Сибирский филиал РГИСИ с общежитием, Школа креативных индустрий, Фондохранилище с реставрационным центром, дом для преподавателей, дом для артистов и специалистов Театра оперы и балета, а также сотрудников музейного комплекса. Строительство ведется Группой компаний «Стройтрансгаз» по заказу Фонда проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие».