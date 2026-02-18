На площадке Центра международной торговли в Москве 25–26 февраля состоится Форум будущих технологий. Ключевой темой станет «Биоэкономика для человека».

В рамках форума пройдут более 30 сессий и панельных дискуссий с участием свыше 100 экспертов по четырем направлениям: «Технологии: биоэволюция», «Человек: новая среда обитания», «Отрасли: устойчивое развитие» и «Экосистема: стратегия общества».

«У России большой потенциал в науке и в разработках в сфере индустриализации, и к 2030 году в тех областях, где биоэкономика присутствует, мы должны удвоить объемы производства. Это и природоподобные технологии, и новые материалы с использованием живых систем, и многие другие направления, которые будут представлены в том числе на выставке, где и зарубежные, и российские эксперты, и заинтересованные стороны могут получить для себя много новой информации, обменяться мнениями и найти новые контакты», — подчеркнул первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации, сопредседатель Организационного комитета Форума будущих технологий Денис Мантуров.

Участники обсудят применение искусственного интеллекта в медицине и АПК, вопросы биофармацевтики, продовольственной безопасности, возобновляемых ресурсов, биоэтики и нормативного регулирования отрасли.

«На площадке представят передовые разработки в области генетики, био- и природоподобных технологий. Как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, биоэкономика – важнейшая тема с точки зрения качества глобального роста», — отметил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Трансляция форума будет доступна для жителей Кузбасса по ссылке.