В ходе личной встречи статс-секретаря – заместителя министра обороны РФ, председателя фонда « Защитники Отечества» Анны Цивилевой с губернатором Кузбасса Ильей Середюком обсуждались вопросы оказания всесторонней помощи ветеранам СВО и их семьям. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Прежде всего, Илья Середюк отметил, что все больницы области задействованы в проведении диспансеризации. В расширенную диспансеризацию входит и психологическое обследование. Причем вся работа ведется адресно с каждым ветераном. Для этого определены отдельные часы приема. Губернатор рассказал, что задача перед медиками – охватить 100% вернувшихся из зоны боевых действий.

– Занимаемся адаптацией жилья маломобильных ветеранов. Анна Евгеньевна попросила уделять постоянное внимание поставкам технических средств реабилитации и мебели, чтобы они соответствовали потребностям каждого конкретного человека, – отметил глава региона.

Илья Середюк подчеркнул, что в Кузбассе ветеранам помогают и с официальным трудоустройством.