– Оцениваю их работу не по отчетам и докладам руководителя филиала фонда. Когда встречаюсь с бойцами, они передают благодарность за помощь, душевное отношение, искреннюю поддержку, – написал Илья Середюк.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк и статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева встретились с кузбасскими социальными координаторами, обсудили рабочие вопросы и возникающие проблемы. Об этом глава региона рассказал в своих социальных сетях. Он отметил, что соцкоры – это специалисты, которые приходят на помощь, например, при оформление документов, при переобучении или трудоустройстве, они помогают участникам СВО и их близким решать различные вопросы. При этом каждую проблему своих подопечных они пропускают через себя.