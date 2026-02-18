В Кемерове прошло заседание Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса под председательством Анны Цивилевой, статс-секретаря — заместителя Министра обороны Российской Федерации и главы фонда «Защитники Отечества». Губернатор Илья Середюк также принял участие в мероприятии.

Глава региона подчеркнул, что перед Кузбассом стоят важные задачи по улучшению качества социальной защиты, модернизации здравоохранения и развитию образования. Особое значение имеет поддержка со стороны институтов гражданского общества, которые могут эффективно организовать независимую оценку работы социальных учреждений.

Анна Цивилева поддержала идею привлечения Совета по вопросам попечительства к этой работе. Она отметила необходимость создания системы эффективного общественного контроля. Участники встречи пришли к мнению, что Совет может стать координатором этой работы на региональном уровне, осуществляя весь объем общественной экспертизы социальных объектов Кузбасса.

«Все проекты, которыми мы занимаемся, исходят из интересов, потребностей, запросов нашего населения. Здесь все работают как общественники, зная проблемы, чаяния жителей Кузбасса. Мы можем в рамках своих поездок, при общении с жителями узнавать моменты, на которые нужно обратить внимание», — подчеркнула Анна Цивилева.

Илья Середюк подчеркнул, что участие общественности в решении этих вопросов может обеспечить системные изменения, которые давно ожидают жители региона.

«Сегодня по социологическим опросам во всех территориях и муниципалитетах Кузбасса в топ-3 вопросов, в наибольшей степени беспокоящих людей, входит качество работы здравоохранения. А в составе Совета достаточно опытных и грамотных специалистов, разбирающихся в вопросах управления, которые и сами могут включиться в разработку рекомендаций по развитию нашей социалки, и, при необходимости, найти дополнительных экспертов, чтобы вместе добиться системных изменений в отрасли», — акцентировал внимание Илья Середюк.

Совет по вопросам попечительства функционирует в Кузбассе уже восемь лет. Проекты Совета успешно реализуются и в других регионах России. Президент Владимир Путин высоко оценил проект по созданию адаптивной одежды «На крыльях», а программа «Особенные дети» признана лучшим социальным проектом России в категории «Поддержка социально незащищенных слоев населения». Министерство просвещения России одобрило кузбасский опыт по психолого-педагогической поддержке родных участников специальной военной операции и рекомендовало его для распространения. Пилотный проект сопровождения детей и семей защитников Отечества стартовал в регионе два года назад, и все его результаты оформлены в методическое пособие.

Среди других проектов — «Сохраним жизнь», направленный на просветительскую работу со студентками и социальную поддержку молодых мам. Программа «Шаг навстречу» способствует созданию клубов для семей, воспитывающих детей с особыми потребностями. Совет по вопросам попечительства продолжает поддерживать оснащение социальных и медицинских учреждений региона современным оборудованием. Еще одно важное направление работы — профориентационная деятельность со школьниками.