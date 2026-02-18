Новокузнецкая компания, занимающаяся транспортировкой угля, песка и щебня, стала участником федерального проекта «Производительность труда», который входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Этот проект был инициирован Президентом России Владимиром Путиным.

Компания осуществляет доставку своей продукции потребителям в регионе. С помощью специалистов Регионального центра компетенций (РЦК) она оптимизирует процесс технического обслуживания своего автопарка самосвалов.

Работники уже освоили основы бережливого производства, изучили систему организации рабочего пространства 5С (пять шагов для поддержания порядка), а также методы анализа деятельности и создания карт потоков. В ближайшие шесть месяцев, совместно с экспертами Регионального центра компетенций Кузбасса, компания проведет диагностику процессов техобслуживания, выявит проблемные зоны и внедрит улучшения на тестовом участке. После успешного тестирования эти практики будут распространены на другие подразделения предприятия.