Проинспектировавший ход возведения деревообрабатывающего комбината губернатор Кузбасса Илья Середюк отметил, что с сентября прошлого года, когда глава региона проверял стройку в последний раз, объект заметно продвинулся.

«Выросли основные производственные корпуса, создается инженерная инфраструктура, закупается оборудование. Будущие специалисты комбината осваивают профессии в наших техникумах, колледжах и вузах. Запуск Кемеровского деревообрабатывающего комбината намечен на весну 2027 года», – отметил глава региона.

По словам губернатора, власти помогут организовать отдельные автомобильные и железнодорожные выезды, будут решать вопросы с дополнительными энергетическими мощностями для предприятия и получением статуса приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов.

Подробно о деревообрабатывающем комбинате, который строят в Кемерове, мы рассказывали ранее.

Фото: пресс-служба АПК