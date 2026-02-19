По соглашению с РЖД Кузбассу выделена квота на вывоз угля в восточном направлении на 2026 год в объеме 55 млн тонн. Однако при необходимости ее могут увеличить еще на 5 млн тонн.

«В этом году квота выше на 1 млн тонн, чем в 2025 году. Мы об этом давно просили. Кроме того РЖД обязуется полностью закрыть потребности региона в использовании вагонов повышенной грузоподъемности для вывоза угля»,- отметил губернатор Илья Середюк на совещании по промбезопасности на шахтах и разрезах.

Таким образом, кубасские угольщики получат стабильный доступ к перспективным рынкам стран Азиатско-Тихоокеанского региона.