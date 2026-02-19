Новый офис МФЦ заработал в новокузнецком торговом центре по адресу ул. ДОЗ, 10а. Он рассчитан на 25 окон приема, соответствует всем стандартам, оснащен с использованием современных технологических решений. Созданы и условия доступной среды.

– Открытие нового офиса в Новокузнецке — важный шаг в развитии системы предоставления государственных и муниципальных услуг в Кузбассе. Мы последовательно делаем сервисы ближе к людям, повышаем качество обслуживания и создаем удобные условия для жителей независимо от их рабочего графика и места проживания. Наша цель — чтобы обращение за услугами было понятным, доступным и удобным для каждого жителя региона, — отметил министр цифрового развития и связи Кузбасса Максим Садиков.

Офис будет вести прием граждан по расширенному режиму работы, а именно: понедельник–пятница с 10:00 до 20:00, суббота с 10:00 до 17:00.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, на сегодня сеть МФЦ Кузбасса, которая начала действовать с 2011 года, включает 39 офисов «Мои документы» и около 700 окон приема заявителей. В многофункциональных центрах предоставляется свыше 200 государственных и около 40 муниципальных услуг.