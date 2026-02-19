В Кузбассе специально созданная рабочая группа проверила работу всех 12 родильных отделений и двух перинатальных центров. В состав группы вошли ведущие специалисты Минздрава региона и опытные врачи из ведущих клиник области, которые имеют значительный стаж в области родовспоможения. Основной задачей группы было выявить потенциальные нарушения, которые могли бы осложнить предоставление медицинской помощи.

«Мы увидели ряд недочетов. Однако большинство из них не создавали рисков для пациентов. Так, наиболее часто выявлялись нарушения правил заполнения и ведения документации, в том числе, рекомендаций при выписке и карт скрининга. Кроме того, в историях болезни встречалось отсутствие заключительных клинических диагнозов и оценки исследований в послеродовом периоде», — отметила член комиссии, начальник отдела по контролю качества и безопасности медицинской деятельности, разработки и реализации программ в сфере здравоохранения в Минздраве Кузбасса Наталья Салахбекова.

В ряде медицинских учреждений обнаружены нарушения в организации и проведении внутреннего контроля качества работы. Например, в некоторых случаях не велись журналы передачи клинической ответственности между врачами и медицинским персоналом, а также нерегулярно проводились внутренние аудиты.

По итогам проверки были составлены акты, в которых зафиксированы все выявленные недостатки.

Врач-неонатолог Кузбасской областной детской клинической больницы им. Ю.А. Атаманова Алёна Черных отметила, что проверка выявила не только проблемы с персоналом, но и объективные сложности в работе роддомов, связанные с недостаточным материально-техническим обеспечением. По некоторым позициям дефицит значительный.

Проблема нехватки оборудования в медицинских учреждениях решается. Большая часть необходимого оборудования будет закуплена и доставлена до конца текущего года.

«На недавней встрече с представителями медицинского сообщества региона было принято важное решение — внедрить единую систему контроля качества во всех медицинских организациях Кузбасса, а также стандарта по развитию пациентоориентированности», — отметил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

Предполагается, что внедрение новой системы облегчит запись на приём и проведение обследований, уменьшит количество визитов в поликлинику перед госпитализацией, повысит качество взаимодействия сотрудников с пациентами и расширит возможности для обратной связи. Также будет продолжена практика внезапных проверок работы медицинских учреждений.

Для улучшения доступности акушерской помощи жительницам южных районов Кузбасса приняты дополнительные меры. Беременные женщины, роженицы и родильницы, относящиеся к группе высокого риска, будут направляться в Кемерово. Их примут в перинатальном центре Кузбасской областной клинической больницы имени С.В. Беляева и в Кузбасской областной детской клинической больнице имени Ю.А. Атаманова. В Новокузнецке также будут созданы дополнительные медицинские мощности. Например, на базе городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова будет организован ургентный зал.