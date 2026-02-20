«Белогорье» приехало в Кемерово не в лучшем настроении. В предыдущем туре «львы» в домашней встрече потерпели болезненное поражение от питерского «Зенита» (0:3). Да в и целом белгородцы к финишу регулярного чемпионата Суперлиги подходят с пробуксовкой – всего две победы в шести последних матчах. Неудивительно, что 11 февраля Сергея Баранова на посту главного тренера «Белогорья» сменил Игорь Колодинский. Пока белгородцы чувствуют себя спокойно на 5-й строчке в турнирной таблице, но на расстоянии 6 очков маячит идущее следом «Динамо-ЛО». Так что своя мотивация на игру с «Кузбассом» у «львов» имеется.

«Кузбасс» же после двух поражений кряду от «Динамо-Урала» и «Газпрома-Югры» максимально усложнил себе задачу по выходу в плей-офф. Кемеровчане идут на 14-м месте, отставая от «счастливой дюжины» на 5 очков. Потому в матче с сильными белгородцами команде Сергея Троцкого нужно кровь из носу цепляться за очки. Тем более что кемеровчане сыграют на своей площадке. Начнется матч «Кузбасс»-«Белогорье» в 19 часов. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Кузбасс Первый».

Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Кузбасс» (Кемерово)