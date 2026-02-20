Губернатор Илья Середюк в Кемерове принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику воинам-кузбассовцам, павшим за Родину в 1941-1945 гг.

«Помним каждого, кто в разные годы отстаивал право нашей страны на свободу, мир и будущее. Подвиги кузбассовцев – пример мужества и героизма, несгибаемой воли и любви к Родине», – сказал глава региона.

Вместе с губернатором память воинов почтили ветераны боевых действий, семьи бойцов, представители общественных организаций и духовенства, молодежные активисты и депутаты. После минуты на Аллее Героев звучали патриотические стихи и песни.

Фото: Илья Середюк/Telegram