Новое учебное заведение располагается в деревне Береговой в двухэтажном здании по ул. Школьная. Раньше там был детский сад. Для малышей возвели новый садик, а освободившееся строение реконструировали под школу на 160 учеников. Помимо капитального ремонта, для ребят оснастили 10 учебных кабинетов, включая классы информатики и ИЗО. Кроме того, оборудовали зал для гимнастики, студию кукольного театра, помещения для кружка юных инспекторов движения, шахматной и лыжной секций.

«Кроме учеников из Береговой сюда будут подвозить ребят из поселка Смирновский, а также деревень Смолино и Маручак. Откроем школу 27 марта», – сказал осмотревший новую школу глава региона Илья Середюк.

Школа будет работать в формате «полного дня», для младшеклассников предусмотрены внеурочные занятия. Учить ребят будут 6 педагогов первой и высшей квалификации.

Фото: Константин Полюцкий/пресс-служба АПК