Во время визита в Кемеровский округ губернатор Кузбасса Илья Середюк проанализировал итоги деятельности главы муниципалитета Дмитрия Павлова и обсудил ключевые направления развития региона. Губернатор высоко оценил достижения в социально-экономическом развитии округа.

«В прошлом году ввели почти 115 тыс. квадратных метров жилья. Это второй результат среди муниципалитетов региона. Построили очистные сооружения в поселке Звездный и новую скважину в Андреевке. Провели газ в 934 дома. Округ является самым газифицированным в Кузбассе — 14 населенных пунктов. До 2031 года газифицируют еще 21 поселок», — обратил внимание Илья Середюк.

В округе открылись три фельдшерских пункта и врачебная амбулатория, был завершен капитальный ремонт главного здания районной больницы. В медицинские учреждения пришли девять новых врачей, а в школы — 28 молодых специалистов, шестеро из которых — по программе «Земский учитель».

Определяя задачи на будущее, Илья Середюк подчеркнул необходимость продолжения работы с участниками специальной военной операции и их семьями.

«Я посещаю ребят в госпиталях, и они выражают благодарность своим социальным координаторам. Например, Наталья Лихоузова не только помогает семьям участников СВО справляться с эмоциональными трудностями и переживаниями за близких, но и организует для них интересные и тщательно продуманные паломнические поездки, что особенно актуально в Год единства народов России. Следующая такая поездка запланирована в Троице-Сергиеву Лавру», — отметил губернатор.

Кроме того, Илья Середюк встретился с волонтерами, общественными активистами и семьями участников специальной военной операции в Кемеровском округе. В преддверии Дня защитника Отечества основное внимание было уделено вопросам поддержки военнослужащих. На передовую уже отправлено 25 партий гуманитарной помощи, волонтеры изготавливают маскировочные сети и окопные свечи. Обсуждались перспективы развития адаптивного спорта, а также деятельность социальных координаторов фонда «Защитники Отечества» и новые проекты и инициативы.