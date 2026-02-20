О начале сбора предложений объявили на первом окружном форуме «Есть результат».

Форум, посвященный развитию промышленности, прошел в Екатеринбурге и в нем приняли участие председатель партии Дмитрий Медведев, первый вице-премьер Денис Мантуров, секретарь Генсовета Владимир Якушев, а также губернаторы, руководители промышленных гигантов, сенаторы, депутаты и ветераны СВО со всего Уральского федерального округа.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» стояла у истоков ключевых решений по поддержке отрасли. За время действия текущей программы через Фонд развития промышленности было выделено более 300 млрд рублей прямых государственных инвестиций. Еще свыше 140 млрд рублей направлено на развитие кадрового потенциала: программу «Профессионалитет» и создание инженерных школ.

«Достигнутые результаты – это неплохая точка отчёта в большой и серьёзной работе… Партия обязана отчитываться перед избирателями, перед теми, кто доверил в определённый период нашей партии свои голоса. Естественно, [этот форум] — это возможность собрать предложения, запросы, те или иные обращения, которые в конечном счете и должны сформировать нашу будущую программу», — заявил Дмитрий Медведев, объявив о начале сбора инициатив от граждан и экспертов.

Председатель партии отметил, что главный капитал политической силы — это доверие людей, и новая программа должна содержать реальные обязательства перед государством и гражданами.

Первый вице-премьер Денис Мантуров представил отчет Правительства о выполнении пунктов Народной программы в сфере промышленности. Особое внимание было уделено работе оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

«С начала специальной военной операции российские производители постоянно наращивают выпуск вооружений и военной техники… В сочетании это позволяет стабильно поддерживать долю современного оружия и техники Вооружённых Сил РФ на уровне выше 70%», — констатировал Денис Мантуров.

Он добавил, что тесная координация с предприятиями позволяет оперативно закрывать потребности фронта и обеспечивать технологический суверенитет по стратегическим направлениям. В фокусе внимания также остаются продовольственная безопасность, развитие станкостроения, робототехники и ракетно-космической отрасли.

В рамках форума прошло шесть круглых столов, где обсуждались продвижение российских брендов, цифровизация предприятий, роль молодежи и стартапов в ОПК. Участники выработали предложения по стратегии промышленного лидерства, которые войдут в новую Народную программу.

Новая программа «Единой России» будет сформирована с учетом запросов регионов и реалий текущего времени, став дорожной картой развития страны на ближайшие пять лет. Сбор предложений начался на сайте естьрезультат.рф.

В Кузбассе региональный форум «Есть результат» пройдет весной.