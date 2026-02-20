В преддверии Дня защитника Отечества Губернатор Кузбасса Илья Середюк отметил заслуги участников специальной военной операции, вручив награды. На торжественном приеме 11 героев удостоились медалей «За честь и мужество», а еще 14 получили медали имени Николая Масалова.

«Ваш воинский подвиг — это живой пример мужества, чести и верности долгу. Мы помним каждого, кто в разные годы отдал жизнь, защищая право человечества на свободу, мир и будущее. Сейчас мы делаем все, чтобы поддержать наших героев — ребят, которые возвращаются со специальной военной операции, реализуем программу «СВОи Герои. КуZбасс». Наша общая цель — сделать так, чтобы ветераны играли ведущую роль в общественной жизни Кузбасса, чтобы они становились той новой элитой, о которой говорит наш Президент Владимир Владимирович Путин», — обратился к участникам торжественного приема Илья Середюк.

Кроме того, глава региона присоединился к церемонии возложения цветов к памятнику воинам-кузбассовцам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

Во всех муниципалитетах региона проходят праздничные мероприятия, включая уроки мужества, концерты и выставки. В Кемерове, например, в Центральной детской школе искусств открылась выставка детских рисунков «Мир, который берегу», созданная детьми участников спецоперации. Более ста ребят вместе с родителями приняли участие в фестивале авторской песни «Соловьи». В Новокузнецке началась акция «Подарки для защитников», а в Юрге военнослужащим вручили награды на торжественном приеме, приуроченном к предстоящему празднику.

