Вопреки обыкновению «Кузбасс» начал домашнюю встречу 26-го тура Суперлиги без раскачки. Кемеровчане на равных играли с мощным соперником и в упорной борьбе смогли оставить за собой первый сет (25:23). Однако дальше «Белогорье» прибрало нити игры к своим рукам. Во второй партии гости не оставили подопечным Сергея Троцкого никаких шансов (25:13). «Кузбасс» далее пытался оказывать сопротивление, но «львы» не позволили кемеровчанам перехватить инициативу, взяв оставшиеся два сета (25:20 и 25:21). «Кузбасс» проиграл со счетом 1:3 и не смог разжиться очками на своей площадке

«Я доволен самоотдачей команды, потому что было много хороших моментов, думаю зрителям понравилось. Было много яркой защиты, контратаки. Да, провалились во втором сете, частично в начале третьего сета цеплялись, но Белгород своим давлением не дал нам развиться. В четвертой партии шил неплохо и держали определенный уровень игры, но в концовке где-то проиграли на приеме, где-то на удаче соперника. В целом, можно эту игру занести в актив, перед очень важными матчами», – отметил после игры главный тренер «Кузбасса» Сергей Троцкий.

В следующих двух играх решится, попадет «Кузбасс» в плей-офф или нет. 1 марта кемеровчане примут «Оренбуржье», а 6 марта на выезде сыграют с «Факелом Ямалом».

Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Кузбасс» (Кемерово)