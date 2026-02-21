12 февраля отмечается Международный день родного языка. В честь этого по всему Кузбассу накануне прошли просветительские и культурные события.

«В Год единства народов России нам предстоит уделить особое внимание сохранению культурного наследия, исторических традиций и языкового разнообразия. Это важная часть государственной политики. В Кузбассе в мире и согласии живут представители 135 национальностей, и каждый язык — это целый мир, со своим звучанием, своей мудростью, своей душой. Наш общий долг — сберечь это наследие для будущих поколений», — отметила министр культуры и национальной политики Кузбасса Татьяна Акимова.

Ключевым событием праздничных дней станет открытие Центра языков и культур народов Сибири в Новокузнецке. Новая площадка создана для научно-методического сопровождения изучения шорского языка, культуры и литературы. В Тяжинской центральной окружной библиотеке им. Н.И. Масалова состоялся час родного языка «Добро пожаловать в страну языкознания».

Увлекательные программы подготовили библиотеки Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. В поселке Чкаловский организовали краеведческий час «Сибирь — сокровище народной культуры». В Подгорновской сельской библиотеке-филиале №26 накануне прошла программа «Традиции и семейные обряды удмуртов Кузбасса». В школе села Беково Беловского муниципального округа состоялась практическая конференция «Нет краше языка, чем родной язык».

23 февраля в Многофункциональном культурно-досуговом комплексе Орджоникидзевского района Новокузнецка пройдет открытый городской фестиваль гармонистов и исполнителей частушки «Играй, гармонь, звени, частушка!». Все эти мероприятия стали частью программы Года единства народов России, объявленного президентом России Владимиром Путиным.