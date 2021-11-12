Фестиваль зимних видов спорта стартовал в Шерегеше

С 12 по 14 ноября на территории сектора «Е» будут работать площадки по керлингу, снежному волейболу, организован каток и установлены хоккейные ворота. Также для участников установлены два шатра, в которых при помощи технологии виртуальной реальности можно познакомиться с такими дисциплинами, как прыжки с трамплина и горнолыжный спорт.

Праздник посвящен II Международным спортивным зимним играм «Дети Азии», которые пройдут в Кузбассе в феврале 2023 года. В общей сложности в них примут участие 28 команд из 20 стран Азии.

В обязательную программу игр войдут лыжные гонки, конькобежный спорт (дисциплина «шорт-трек»), хоккей, сноуборд, горнолыжный спорт, фигурное катание, керлинг, прыжки на лыжах с трамплина и фристайл. Планируется включение еще одного вида спорта – волейбол на снегу.

В зависимости от дисциплин игры пройдут в Кемерове, Новокузнецке, Таштаголе и Междуреченске. Так, Новокузнецк примет соревнования по хоккею и конькобежному спорту (дисциплина: шорт-трек). В Таштаголе пройдут состязания по фристайлу (дисциплина: ски-кросс), горнолыжному спорту, сноуборду; в Междуреченске – прыжки на лыжах с трамплина, фигурное катание на коньках; в Кемерове – лыжные гонки, керлинг и конькобежный спорт.

Для проведения игр рассматриваются ледовый дворец «Кузнецкий лед» и малые ледовые арены Новоильинского, Орджоникидзевского и Центрального районов Новокузнецка, ледовый дворец «Кузбасс» и спорткомплекс «Локомотив» в Кемерове, Губернский центр горнолыжного спорта и сноуборда на горе Туманная в Таштаголе, комплекс лыжных трамплинов и горнолыжные трассы на горе Югус в Междуреченске и другие объекты.