Сергей Цивилев вместе с главой Ростуризма проверили развитие инфраструктуры спортивно-туристического комплекса «Шерегеш»

Губернатор Сергей Цивилев и руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова проинспектировали ряд строящихся и готовых объектов на Шерегеше, а также ход строительства очистных сооружений. Также были озвучены планы дальнейшего расширения курорта.

«Развитие туризма – еще один шаг Кузбасса к диверсификации экономики. Высокая посещаемость и популярность курорта означает для нас приток инвестиций, новые рабочие места, налоговые поступления. Развитие Шерегеша неизбежно повысит качество жизни местных жителей. По-своему это оценят туристы, для которых вырастет доступность и комфорт Шерегеша. Бизнес тоже будет чувствовать себя здесь хорошо, так как для его развития будут созданы самые подходящие условия», – рассказал Сергей Цивилев.

В рамках программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года предусмотрено 8 мероприятий по комплексному развитию СТК «Шерегеш». Большую роль в их реализации сыграет федеральная поддержка, которой смог добиться Сергей Цивилев. Общий объем финансирования – 3,27 млрд рублей, в том числе 2,53 млрд рублей – из федерального бюджета, из областного бюджета – свыше 738 млн рублей. Мероприятия направлены в первую очередь на развитие секторов «А» «Б» «Е» – строительство дорог, системы водоснабжения и водоотведения, котельной, а также пожарно-спасательного депо на три автомобиля.

Один из основных проектов – реконструкция очистных сооружений в Шерегеше производительностью 16 тыс. кубометров в сутки. Объект обеспечит водоотведение для жилой застройки, административных и общественных зданий, предприятий местной промышленности. Подрядчик работ – ООО «Мегастройкомплекс». Строительство планируется завершить в 2022 году, финансирование составит 1,2 млрд рублей, в том числе 485,5 млн рублей из федерального бюджета.

Еще один актуальный вопрос – развитие дорожной сети. На территории СТК «Шерегеш» уже сейчас бывает перегружена дорога в сектор «А». С учетом развития инфраструктуры в секторе «Б» на дорожную сеть возникнет дополнительная нагрузка. В программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года входит строительство автодороги в зону СТК «Шерегеш», объездная дорога пгт. Шерегеш – гора Мустаг сектор «Б», а также проезд от сектора «А» до сектора «Б» (на все эти объекты разработана проектно-сметная документация, ожидается заключение госэкспертизы). Кроме того, идет проектирование автодороги от примыкания к действующему пути Чугунаш – Шерегеш до сектора «Е».

В перспективном секторе «Б» до 2031 года планируется построить новый горнолыжный комплекс. Уже до 2023 года будут готовы 4-звездная гостиница на 150 номеров с ресторанами, СПА, МФЦ и коммерческими площадями и 3-звездный апарт-отель на 150 номеров с рестораном и торговым пространством. Инвестор ООО «Гледен Инвест» планирует направить на эти объекты 3,8 млрд рублей. Оценочный бюджет первой очереди составляет 18,9 млрд рублей.

Группа компаний «Каскад» в горнолыжном сезоне 2021–2022 года завершит строительство канатной дороги «Восток» и детского траволатора, а также двух физкультурно-оздоровительных комплексов. В планах – отельная группа с общим номерным фондом около 230 номеров.

Как отметил Сергей Цивилев, амбициозные планы развития туристических объектов в секторе «Б» требуют соответствующей коммунальной инфраструктуры. Поэтому в программу социально-экономического развития входит реконструкция системы водоснабжения СТК «Шерегеш» и Шерегешского городского поселения и водоотведения сектора «В» мощностью 15 тысяч м3/сут., а также модернизация существующей котельной СТК «Шерегеш» и прокладка теплотрассы до сектора «Б».

Также Сергей Цивилев и Зарина Догузова осмотрели сектор «Е», где в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию новый гостиничный комплекс на 200 номеров площадью около 10 тысяч кв. м. Здесь будут созданы места для питания, конференц-зоны на 300 посадочных мест, фитнес-центра со SPA и бассейном, ритейл. Инвестором выступит ООО «Космос Отель Груп», совокупный бюджет проекта составляет порядка 1,8 млрд рублей.