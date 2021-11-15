В рамках деловой программы в «Шерегеше» подписаны соглашения о сотрудничестве с Ростуризмом и рядом крупных инвесторов. Эти важные для Кузбасса решения, которых добился губернатор, привлекут в регион потоки российских и иностранных туристов, создадут новые рабочие места и будут стимулировать рост экономики региона.

«Мы будем развивать все курорты Кузбасса в полном объеме. За индустрией гостеприимства, туризма мы видим большое будущее, в том числе для работы малого и среднего бизнеса, а это 280 тысяч человек. «Шерегеш» – бриллиант туристической сферы Кузбасса, который в этом году отмечает 40-летие с начала освоения. За это время он кардинально изменился, вошел в топ лучших горнолыжных курортов России, президент включил его в нацпроекты в области туризма. Теперь мы ставим новую задачу – войти в топ лучших горнолыжных курортов мира. Для этого у нас все есть – и федеральная поддержка, и серьезные инвесторы», – заявил Сергей Цивилев.

Положительную оценку развитию кузбасского горнолыжного курорта дала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

«Я могу точно сравнить, какой путь курорт проделал за последние три года, потому что я была здесь ровно три года назад. Конечно, это колоссальная разница между тем, что было и тем, что сейчас. Результат налицо, поэтому мы сегодня можем с уверенностью говорить, что Шерегеш, который и все эти десятилетия был любимым курортом Сибири, стал курортом федерального масштаба», – отметила Зарина Догузова.

В рамках трехстороннего соглашения между правительством Кузбасса, Федеральным агентством по туризму и ООО «ТТ-Трэвел» будут созданы новые межрегиональные брендовые маршруты, проходящие по территории Кузбасса, а также разработаны чартерные программы. Кроме того, стороны договорились об организации ознакомительных туров для представителей туристической индустрии и СМИ.

Также губернатор Сергей Цивилев подписал соглашения с крупными инвесторами: «УГМК-Застройщик», АО ХК «СДС» и ООО «Гледен Инвест». Реализация соглашений позволит создать 4130 рабочих мест в неугольных отраслях экономики.

Так, компания «УГМК-Застройщик» до 2036 года планирует вложить в строительство многофункциональных туристических районов «Гора зеленая» и «Панорама» на территории сектора «F» спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» 112 млрд рублей. На площади 140 гектаров будут построены апартаменты, инфраструктурные и коммерческие объекты, в которых будет создано 3500 рабочих мест, а в местный бюджет за 10 лет реализации проекта поступит 3,8 млрд рублей налогов.

Холдинговая компания «Сибирский деловой союз» намерена возвести в Шерегеше два жилых микрорайона: «Шория» – к 2026 году (объем инвестиций – 5,6 млрд рублей), «Микрорайон №2» – к 2030 году (объем инвестиций – 22,05 млрд рублей). За 10 лет реализации проекта будет создано 630 рабочих мест, в местный бюджет поступит 3,1 млрд рублей налоговых отчислений. Для этого в поселке по программе социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года будет создана вся обеспечивающая инфраструктура: системы тепло- энерго-, водоснабжения и водоотведения, дороги.

В рамках соглашения о намерении, подписаного между правительством Кузбасса, ООО «Гледен Инвест» и ОК «Сибшахтострой» в «Шерегеше» создадут туристический кластер в секторе «Б».

Напомним, в рамках программы СЭР регион получит 51 млрд рублей из федерального бюджета, из них 3,27 млрд рублей направят на строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей Шерегеша. Это позволит создать почти 1,7 тыс. рабочих мест. Также курорт вошел в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированный Президентом России, что придаст дополнительный импульс развитию гостиничных комплексов.