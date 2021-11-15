На аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса обсуждалась ситуация с распространением в регионе COVID-19. Есть признаки приближения к плато по заболеваемости. При этом значительно увеличились темпы вакцинации. За прошлую неделю прививку сделали более 50 тысяч человек.

«Вакцины в регионе более чем достаточно, всего в регион поступило 1 331 699 доз, 1 013 826 из них использовано. Только за прошлую неделю привились 50 349 человек. Поток вакцинирующихся вырос в 1,5 раза, стало больше желающих поставить прививку и среди людей старшего поколения. За прошлую неделю их было почти 16 000 человек», – отметил заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник.

По информации регионального Минздрава, на минувшей неделе был зафиксирован максимум с июля по числу обращений в поликлиники региона и вызовам скорой помощи пациентов с признаками пневмонии и коронавируса. В стационарах всю прошедшую неделю также сохранялись высокие цифры госпитализации, стабилизировать которые удалось к выходным. На сегодняшний день в «красных зонах» развернуто 4 003 койки, 3 246 из них занято. Около 20 % всего коечного фонда здравоохранения региона сейчас задействовано для оказания помощи пациентам с коронавирусом.

Смертность остается стабильно высокой. За прошедшую неделю от коронавируса умерло 25 человек, из них четверть – люди трудоспособного возраста. Среди умерших за неделю нет вакцинированных. Как правило, среди тех, кто особенно тяжело переносит болезнь, также не привитые от коронавируса пациенты. 229 человек в ковидариях региона сейчас находятся на аппаратах ИВЛ.