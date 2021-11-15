В блок агропромышленного комплекса входят министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, региональные департаменты лесного комплекса, по охране объектов животного мира, а также Управление ветеринарии и Управление Гостехнадзора Кузбасса.

«Денис Павлович будет курировать развитие сельского хозяйства, животноводства, растениеводства. Это очень важная задача, мы много сделали по развитию сельского хозяйства, потенциал у нас огромен. Мы создаем новую экономику Кузбасса, и особая роль в ней будет отведена сельскому хозяйству. Работа впереди огромная», – сказал губернатор Сергей Цивилев.

Денис Ильин родился 1 июня 1980 года в Крапивинском районе. В 2004 году окончил Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт. Проходил службу в органах МВД. С 2010 года работает в органах местного самоуправления: в 2010–2015 годах был главой Крапивинского муниципального района, с 2015 года – Промышленновского муниципального округа.

Награжден государственной медалью «За отвагу», орденом «За обустройство Земли Кузнецкой», медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, «За честь и мужество», «За служение Кузбассу» и др. Женат, воспитывает троих детей.