16 ноября 2021 года состоится пресс-тур в кадровый центр «Работа России» в Кемерове. На вопросы журналистов ответят директор кадрового центра Галина Чайка, начальник отдела профподготовки и профориентации Юлия Гумерова, начальник отдела содействия занятости Елена Смольянинова.



Начало пресс-тура: 10:30.

Сбор участников: Кемерово, пр. Ленина, 109в.



Спикеры расскажут о новых сервисах для работодателей и соискателей (внедрение жизненных и бизнес-ситуаций), о программах обучения, как записаться на курсы, о программе «Стажировка выпускников», о получении финансовой поддержки на открытие собственного дела и о других актуальных вопросах.



В рамках пресс-тура в 10:30 на цокольном этаже в помещении музея службы занятости Кузбасса пройдет мероприятие по социальной адаптации безработных граждан. Профконсультант расскажет, как искать работу, какие существуют сервисы для поиска работы, как грамотно создать резюме, записать видеорезюме и как его разместить. Продолжительность – 1 час.



В 11:00 на 6 этаже в конференц-зале состоится круглый стол «Мы – деловые партнеры на рынке труда» с участием работодателей. Специалист кадрового центра расскажет о том, как организация помогает трудоустраиваться жителям, и о выполнении областного закона о квотах для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе инвалидов. Продолжительность – 1-1,5 часа.



С 11:00 на 4 этаже в актовом зале состоится собеседование соискателей с работодателями ПФР Кемеровской области и Комплексного центра по работе с населением. Продолжительность – 1 час и более.



Также посетителям расскажут о том, как подать заявление для присвоения статуса безработного и поиска работы через портал «Работа России».



Для аккредитации необходимо заполнить форму по ссылке.

Окончание аккредитации – 17:00 понедельника, 15.11.2021 г. Для участников обязательно соблюдение масочного режима.



Контактное лицо: Юлия Корчуганова, тел. 8 (908) 941-48-78.