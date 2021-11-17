Рабочая группа под руководством главы региона в течение двух дней обсуждала проект строительства Крапивинского гидроузла. В обсуждении приняли участие проектировщики, руководители профильных ведомств, эксперты, в том числе экологи.

«Завершение строительства Крапивинской ГЭС дает ряд преимуществ развитию Кузбасса. Водохранилище длиной 135 километров обеспечит регион запасом пресной воды, снизит паводковые риски, позволит регулировать уровень воды в Томи в периоды мелководья и, что важно, даст региону «чистую» электроэнергию. Однако необходимо глубоко проработать проект, особое внимание уделить безопасности жителей ближайших территорий и окружающей среды», – заявил Сергей Цивилев.

Рассматривались основные технические решения по оценке воздействия объекта на окружающую среду, результаты исследований проб воды, развитие прилегающих территорий, в том числе особо охраняемых природных зон – «Салтымаковского» и «Бунгарапско-Ажендаровского» заказников.

Глава региона подчеркнул, что ГЭС – это новые рабочие места, а водохранилище будет способствовать развитию речной навигации, станет местом летнего отдыха. Это даст возможность развивать малый и средний бизнес в сферах гостеприимства и разведения рыбы. Кроме того, появится «зеленая» генерация, станция даст дополнительно 330–390 мегаватт мощности.

В течение двух лет проведена серьезная работа: заключено соглашение с РусГидро, создана совместная рабочая группа с министерствами энергетики, природных ресурсов. Выполнено технико-экономическое обоснование достройки объекта, на основании которого перешли к этапу проектирования.

В рамках проектирования проводилась оценка воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) – на природу и климат, на качество воды в Томи, на рыбохозяйственные запасы, на особо охраняемые природные территории. Кроме того, оценивались санитарно-гигиенические условия качества жизни населения. В исследованиях приняли участие более 300 сотрудников – специалисты КемГУ, Новосибирского института, специалисты из Санкт-Петербурга.

Еще одним направлением, которое будет разрабатываться по поручению губернатора, станет развитие инфраструктуры для спорта и туризма.

«У нас там есть две зоны подхода. Для южной агломерации – Осиновое Плесо в 40 километрах от Новокузнецка, на севере – Зеленогорск. Сразу надо продумать зоны туризма. Там огромная возможность для развития рыбного хозяйства», – сообщил глава региона.

Особое внимание уделено охраняемым природным территориям регионального значения – заказникам «Салтымаковский» и «Бунгарапско-Ажендаровский». Планируется создать новую особо охраняемую территорию – гидрологический заказник «Тайдонский» площадью 20 тысяч гектаров.