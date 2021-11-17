Губернатор Кузбасса провел совещание, на котором обсуждался проект и строительство в Кемерове мемориала Героям-сибирякам. Работы планируется начать 15 февраля 2022 года и полностью завершить к осени того же года.

«Проект очень важен для сохранения исторической памяти, патриотического воспитания молодежи. Мы решили посвятить мемориал не только кузбассовцам, а всем сибирякам, которые ковали Великую Победу на фронте и в тылу. Сейчас наша задача – собрать максимально подробную информацию о каждом герое-земляке. Мы подключили к этой работе все регионы Сибирского федерального округа – ветеранов, студентов, ученых. Это будет по-настоящему народный проект, который должен объединить нас всех», – подчеркнул Сергей Цивилев.

В обсуждении участвовали заместитель полномочного представителя Президента в Сибирском федеральном округе Александр Бутин, заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, главный федеральный инспектор по Кузбассу Игорь Колесников, директор студии военных художников Минобороны РФ Татьяна Самарская, внук скульптора памятника в Трептов-парке Евгений Вучетич, кузбасские строители, архитекторы, ученые-историки, ветераны, студенты и школьники.

Военно-исторический комплекс будет включать точную копию памятника «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, прототипом которого стал кузбассовец Николай Масалов. Вдоль дорожки к памятнику расположат 12 гранитных пилонов по числу субъектов – членов Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», на которых будут высечены имена героев Советского Союза, России и полных кавалеров Ордена Славы этих регионов. Также на территории комплекса разместят виртуальный филиал музея воинской славы России и храм Александра Невского.

Бронзовую фигуру солдата изготовят скульпторы московской студии военных художников Минобороны РФ. Все остальные объекты выполнят кузбасские специалисты.

Сейчас ученые-историки собирают информацию о дивизиях, которые формировались в Сибири, предприятиях и эвакогоспиталях, созданных во время войны, составляют списки воинов-героев. Совместная работа с архивами экспертов всех субъектов СФО уже позволила сделать несколько исторических открытий. Так, было установлено, что 144-я стрелковая бригада, сформированная в Кузбассе, в сентябре 1943 года стала основой для 150-й стрелковой Идрицко-Берлинской дивизии. Бойцы именно этого воинского формирования штурмовали Рейхстаг водрузили над ним Знамя Победы.

Сергей Цивилев поручил привлечь к работе на объекте бойцов студотрядов из всех субъектов СФО. Также на совещании принято решение организовать на всероссийской платформе «Учи.ру» историческую олимпиаду для школьников о подвигах сибиряков на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу. Школьных музееведов привлекут к проведению экскурсий в новом комплексе. Кузбасские поисковики обязались собрать для холма, на котором будет стоять памятник Николаю Масалову, землю с полей сражений, где воевали сибирские дивизии.