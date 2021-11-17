Сергей Цивилев поручил увеличить площадь введенных в сельхозоборот земель в Мариинском округе

Сегодня глава муниципалитета Александр Кривцов докладывал губернатору в формате видеоконференцсвязи об итогах трехлетнего развития округа. На встрече присутствовали ветераны, лидеры молодежного движения, волонтеры, спортсмены, депутаты и руководители предприятий.

«Для нас каждая территория Кузбасса важна. И у каждой есть свой потенциал и особенности, которые могут обеспечить региону и его жителям экономическое благополучие. Мариинск наряду с его исторической ценностью имеет хорошую перспективу развития сельхозотрасли. И мы будем ориентироваться на развитие таких преимуществ наших муниципалитетов и особенно пристально следить за тем, чтобы эти перемены приносили конкретную пользу людям: давали рабочие места, перспективу роста, интересные проекты и, конечно, комфортные условия жизни», – рассказал Сергей Цивилев.

Главная задача, которая была выполнена по поручению губернатора – это строительство дороги в объезд Мариинска, которая была запущена 15 августа 2020 года. Заключительным этапом реконструкции федеральной трассы в Мариинском округе стало открытие осенью этого года нового путепровода через Транссиб в районе села Суслово.

«Дорога стала очень важным объектом для жителей Мариинска. Ее мы строили на протяжении трех лет. Это был тяжелый проект, но для нас принципиально важный, потому что это, прежде всего, безопасность жителей и улучшение транспортного сообщения», – сказал Сергей Цивилев.

О том, как повлияла новая дорога на безопасность людей, рассказала Маргарита Ткачева, главный врач Мариинской городской больницы имени В.М. Богониса: «Изменения мы ощутили сразу, обещание губернатор выполнил. Раньше за 6-7 месяцев в ДТП травмировалось от 25 до 30 человек – они поступали к нам. Практически два раза в месяц мы сталкивались с тяжелыми случаями, которые приходилось лечить с помощью врачей из областной больницы. Сейчас число пострадавших снизилось. За аналогичный период поступило 15 пациентов».

В рамках федерального проекта «Развитие санитарной авиации» в 2021 году в городской больнице построена вертолетная площадка. С помощью санавиации сохранена жизнь 28 тяжелобольным.

На станции «Антибесская» открыт новый модульный фельдшерский пункт. В декабре 2021 года ФАП откроется в селе Благовещенка, а в 2022 году – еще 7 в других населенных пунктах. Также в округ за три года поступало новое медицинское оборудование, два передвижных ФАПа, автомобили скорой помощи и машины для амбулаторной службы первичного звена. За три года к работе приступили 32 врача и 108 специалистов среднего звена. Молодые кадры получают материальную поддержку и обеспечиваются жильем. В результате модернизации системы здравоохранения в округе повысилось качество диагностики, сократилась очередь на исследования, более 200 человек прошли углубленную диспансеризацию после коронавируса, уменьшилась смертность от болезней органов дыхания, снизилась смертность населения в трудоспособном возрасте.

«В сентябре 2021 года введен в эксплуатацию административно-хозяйственный корпус, строительство которого было заморожено с 2015 года. Это было ваше поручение, Сергей Евгеньевич, которое мы выполнили», – отметил Александр Кривцов.

Как рассказал Александр Кривцов, с 2018 года в экономику округа было инвестировано 7 млрд рублей. Стабильно работают предприятия ключевой для округа отрасли пищевой промышленности. Все они сохранили свои производства, стабильно выплачивается заработная плата, ее рост составляет до 20 %.

В округе обрабатывается 64 тыс. га пашни, только за последние 3 года введено 9,5 тыс. га. Построено три зерносушильных комплекса, четыре зернохранилища. Приобретено 7 комбайнов и 6 современных тракторов. Частные инвестиции составили 138 млн рублей. 50 сельхозпроизводителей получили господдержку на приобретение элитных семян, введение в оборот сельхозземель, развитие мясного скотоводства. В результате на 9 % увеличился валовый сбор зерна. Урожайность повысилась на 5,7 ц/га. Общий объем валового производства сельскохозяйственной продукции за три года составил 4,2 млрд рублей.

В рамках социально-экономического партнерства ХК «СДС» приступила к модернизации Мариинского элеватора. К 2023 году это будет один из крупнейших элеваторов Сибири.

«Я считаю, что в данном проекте заложен огромный потенциал, который позволит обеспечить хранение зерна со всех территорий северной агломерации. Объем инвестиций составит 1,2 млрд рублей, будет создано 84 новых рабочих места. Мы должны и сможем увеличить количество введенных в сельхозоборот земель, быстрее диверсифицировать экономику и выйти на экспорт», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Особое внимание в муниципалитете уделяется образованию и развитию творческого и спортивного потенциала молодежи. В 2020 году по региональному проекту «Моя новая школа» капитально отремонтирована и цифровизирована школа № 6. Благодаря частному партнерству с АО «Транснефть» в гимназии № 2 модернизированы кабинеты химии, физики, математики, информатики. С 2020 года открыты четыре образовательных центра «Точка роста». До сентября 2022 года они появятся еще в пяти школах округа. Четыре школы оснащены комплектами современного цифрового оборудования, еще столько же учебных заведений оснастят в 2022 году. Для безопасных перевозок детей на «школьных» маршрутах с 2019 года по настоящее время получено 12 автобусов.

В сентябре 2019 года в Мариинске завершилось начатое еще в 2008 году строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Его уже посетили свыше 54 тысяч человек. В настоящее время 62 юных мариинца оттачивают спортивное мастерство и уже имеют первые победы в соревнованиях по плаванию, а 129 детей в возрасте от 3 до 6 лет научились плавать.

В округе на 78 % обновлен автобусный парк. На городские и междугородные маршруты вышли 36 новых экологичных автобусов, приспособленных в том числе для перевозки маломобильных групп населения.