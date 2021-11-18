Врачи трех кузбасских больниц получили возможность проводить диагностику пациентов на современном уровне

В больницы Новокузнецка, Кемерова и Мариинска поступили новые флюорографы, аппарат УЗИ и кардиологические мониторы, которые повысят точность и оперативность обследования пациентов, а также доступность диагностики для жителей.

«Каждую неделю в крупных клиниках и небольших городских больницах Кузбасса вводим в строй новое медицинское оборудование. Идет масштабное обновление диагностической базы. Это необходимо, чтобы врачи могли ставить точные диагнозы на ранних стадиях, проводить диспансеризацию населения. Программа модернизации первичного звена здравоохранения региона направлена на то, чтобы каждый человек мог пройти все необходимые исследования по месту жительства», – заявил губернатор Сергей Цивилев.

В поликлинику Мариинской городской больницы им. М.В. Богониса по программе модернизации первичного звена здравоохранения поступило пять аппаратов холтеровского мониторирования сердечного ритма. Эта методика исследования непрерывно фиксирует работу сердца человека в разное время суток в покое и при различных нагрузках. Таким образом врач получает наиболее полные и точные сведения о состоянии сердца пациента, может выявить или предупредить развитие аритмии, стенокардии, гипертонии, ишемической болезни.

Поступление нового оборудования позволило сделать диагностику сердечно-сосудистых заболеваний более доступной для жителей Мариинского округа, а также сократить сроки ожидания этих исследований. Кроме пациентов с кардиологическими патологиями суточное мониторирование проводят спортсменам, призывникам, водителям.

Два новых флюорографа в рамках целевой программы модернизации первичного звена здравоохранения поступили в новокузнецкие поликлиники №2 и №3, которые посещают почти 54 тысячи жителей южной агломерации, включая сельское население. Ранее в каждой поликлинике за сутки могли проводить от 40 до 50 флюорографических исследований – старые рентген-установки выработали ресурс, часто ломались. Новые цифровые аппараты позволяют обследовать в два раза больше пациентов, делают снимки высокого разрешения, которые можно сохранять в электронной базе, и, что важно. оказывают минимальную лучевую нагрузку на человека.

Программное обеспечение новых аппаратов позволяет проводить высокоточную диагностику в положении стоя в прямой и боковой проекциях, а также благодаря особой конструкции обследовать маломобильных пациентов.

«Новый флюорограф позволяет ежегодно полностью обследовать прикрепленное население, что увеличит доступность этого типа диагностики для жителей Новокузнецкого района. Также он поможет своевременно и на ранних стадиях выявлять заболевания органов дыхания, в том числе онкологию и туберкулез», – отметила заведующая поликлиникой №3 Марина Гетман.

В Кузбасской областной клинической больнице им. С.В. Беляева новый аппарат УЗИ приобретен за собственные средства медорганизации для офтальмологической поликлиники. Его преимущество заключается в том, что он может увеличивать разрешение изображения на 30% и улучшает визуализацию изменений при заболеваниях сетчатки, стекловидного тела, травмах и онкологических заболеваниях глаза, что позволяет быстро и точно поставить диагноз и приступить к лечению.